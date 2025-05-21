Нацгвардия Украины впервые признала удар «Искандером» по полигону в Шостке и объявила о потерях
Нацгвардия Украины впервые подтвердила удар ВС РФ по полигону в Сумской области
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Национальная гвардия Украины впервые подтвердила удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по тренировочному лагерю в районе населённого пункта Шостка в Сумской области. Там заявили о гибели шестерых своих бойцов и ранении более 10.
«В результате атаки 6 военнослужащих погибли и более 10 получили ранения при проведении учений на полигоне воинской части», — сказано в публикации Нацгвардии.
Сейчас ведётся расследование. Руководителя воинской части, которые подставили украинских военных под российский удар, уже отстранили.
Российская армия «Искандером» уничтожила лагерь под Сумами, где проходил подготовку спецназ украинских Вооружённых сил. После этого в Киеве разгорелся скандал, а нардеп Безуглая вновь начала обвинять во всём главкома ВСУ Сырского.