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21 мая, 06:17

Нацгвардия Украины впервые признала удар «Искандером» по полигону в Шостке и объявила о потерях

Нацгвардия Украины впервые подтвердила удар ВС РФ по полигону в Сумской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Национальная гвардия Украины впервые подтвердила удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по тренировочному лагерю в районе населённого пункта Шостка в Сумской области. Там заявили о гибели шестерых своих бойцов и ранении более 10.

«В результате атаки 6 военнослужащих погибли и более 10 получили ранения при проведении учений на полигоне воинской части», — сказано в публикации Нацгвардии.

Сейчас ведётся расследование. Руководителя воинской части, которые подставили украинских военных под российский удар, уже отстранили.

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Российская армия «Искандером» уничтожила лагерь под Сумами, где проходил подготовку спецназ украинских Вооружённых сил. После этого в Киеве разгорелся скандал, а нардеп Безуглая вновь начала обвинять во всём главкома ВСУ Сырского.

Владимир Озеров
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