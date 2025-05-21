Нацгвардия Украины впервые признала удар «Искандером» по полигону в Шостке и объявила о потерях

Национальная гвардия Украины впервые подтвердила удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по тренировочному лагерю в районе населённого пункта Шостка в Сумской области. Там заявили о гибели шестерых своих бойцов и ранении более 10.

«В результате атаки 6 военнослужащих погибли и более 10 получили ранения при проведении учений на полигоне воинской части», — сказано в публикации Нацгвардии.

Сейчас ведётся расследование. Руководителя воинской части, которые подставили украинских военных под российский удар, уже отстранили.