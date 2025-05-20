Бойцы «Севера» ударили по шедшему к Курской области отряду ВСУ
РИАН: ВС РФ нанесли удар по отряду ВСУ, пытавшемуся проникнуть в Курскую область
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Российская группировка «Север» нанесла авиаудар по украинскому подразделению, следовавшему из Сумской области в Курскую. Об этом сообщил офицер с позывным Витязь из 22-го мотострелкового полка.
«Осколочно-фугасным зажигательным боеприпасом уничтожена группа из 12 украинских националистов», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Ранее Life.ru раскрыл, как на украинской армии сказались ожесточённые бои за Беловоды в Сумской области. Наши парни выкосили практически всю 67-ю отдельную механизированную бригаду, собранную из бывшего подразделения «Правого сектора»*.
* Организация, запрещённая в России