«Осколочно-фугасным зажигательным боеприпасом уничтожена группа из 12 украинских националистов» , — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Появилось видео со рвом в курском приграничье, который завален трупами ВСУшников

Появилось видео со рвом в курском приграничье, который завален трупами ВСУшников

Ранее Life.ru раскрыл, как на украинской армии сказались ожесточённые бои за Беловоды в Сумской области. Наши парни выкосили практически всю 67-ю отдельную механизированную бригаду, собранную из бывшего подразделения «Правого сектора»*.