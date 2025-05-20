После интенсивных столкновений в окрестностях села Тёткино Курской области украинская армия понесла значительные потери в живой силе. В социальных сетях, связанных с российской группировкой войск «Север», были опубликованы шокирующие кадры, демонстрирующие траншею, заполненную телами погибших ВСУшников.