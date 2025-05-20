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Регион
20 мая, 11:45

Появилось видео со рвом в курском приграничье, который завален трупами ВСУшников

«Северный ветер»: Опубликовано видео рва у Тёткино, заваленного телами бойцов ВСУ

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

После интенсивных столкновений в окрестностях села Тёткино Курской области украинская армия понесла значительные потери в живой силе. В социальных сетях, связанных с российской группировкой войск «Север», были опубликованы шокирующие кадры, демонстрирующие траншею, заполненную телами погибших ВСУшников.

Поверженные бойцы ВСУ в Курской области. Видео © «Северный ветер»

«Бесстрашные десантники зачистили приграничную лесополосу: ров у Тёткино завален трупами уничтоженных оккупантов», — говорится в публикации.

На опубликованной видеозаписи можно заметить не менее семи тел ликвидированных украинских боевиков. По имеющимся данным, среди погибших были бойцы батальона «Айдар»*, вооружённые западным стрелковым оружием.

Бойцы «Севера» отразили одну из самых массированных атак ВСУ у курского Теткино
Бойцы «Севера» отразили одну из самых массированных атак ВСУ у курского Теткино

Ранее Life.ru сообщал, что в мае российские военные помешали ВСУ дважды осуществить прорыв на территорию Курской области. Сообщается, что украинская сторона атаковала посёлки Тёткино и Новый Путь, но штурм оказался безуспешными. Бронетехника и множество украинских боевиков были уничтожены.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России

Мария Любицкая
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