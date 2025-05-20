Появилось видео со рвом в курском приграничье, который завален трупами ВСУшников
«Северный ветер»: Опубликовано видео рва у Тёткино, заваленного телами бойцов ВСУ
Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
После интенсивных столкновений в окрестностях села Тёткино Курской области украинская армия понесла значительные потери в живой силе. В социальных сетях, связанных с российской группировкой войск «Север», были опубликованы шокирующие кадры, демонстрирующие траншею, заполненную телами погибших ВСУшников.
Поверженные бойцы ВСУ в Курской области. Видео © «Северный ветер»
«Бесстрашные десантники зачистили приграничную лесополосу: ров у Тёткино завален трупами уничтоженных оккупантов», — говорится в публикации.
На опубликованной видеозаписи можно заметить не менее семи тел ликвидированных украинских боевиков. По имеющимся данным, среди погибших были бойцы батальона «Айдар»*, вооружённые западным стрелковым оружием.
Ранее Life.ru сообщал, что в мае российские военные помешали ВСУ дважды осуществить прорыв на территорию Курской области. Сообщается, что украинская сторона атаковала посёлки Тёткино и Новый Путь, но штурм оказался безуспешными. Бронетехника и множество украинских боевиков были уничтожены.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России