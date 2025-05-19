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Регион
19 мая, 06:42

Бойцы «Севера» отразили одну из самых массированных атак ВСУ у курского Теткино

Обложка © VK / Минобороны РФ

Обложка © VK / Минобороны РФ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) провели одну из крупнейших атак на посёлок Тёткино в Курской области, задействовав десятки штурмовиков и несколько единиц техники, сообщает «Северный ветер». Попытки прорыва также включали действия пеших групп на соседних участках границы.

ВСУ попытались проникнуть на территорию России в районе Тёткино, используя две бронемашины, четыре квадроцикла и машины разминирования. Однако российские силы, применив FPV-дроны, уничтожили почти всю технику и 28 из 30 украинских военнослужащих. Последующая попытка прорыва также оказалась безуспешной.

Кроме того, ВСУ предприняли попытки нарушить границу в районах Нового Пути и Краснооктябрьского в Курской области. В первом случае прорыв был предотвращён, а во втором — четверо нападавших ликвидированы, шестеро взяты в плен. Российские силы успешно пресекли все попытки вторжения, не допустив нарушения государственной границы.

Появилось видео удара ФАБ-3000 по скоплению пехоты ВСУ вблизи курского Тёткино
Появилось видео удара ФАБ-3000 по скоплению пехоты ВСУ вблизи курского Тёткино

Ранее Life.ru сообщал, что 7 мая российские военные сорвали две попытки ВСУ прорваться в Курскую область: украинская сторона атаковала посёлки Тёткино и Новый Путь, но штурм оказался безуспешными. Порядка 10 единиц бронетехники и до 20 украинских военнослужащих были ликвидированы. Аналогичная попытка была зафиксирована и 8 мая. До этого — 5 и 6 мая — украинские войска также пытались прорваться на территорию Курской области.

Оксана Попова
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