Вооружённые силы Украины (ВСУ) провели одну из крупнейших атак на посёлок Тёткино в Курской области, задействовав десятки штурмовиков и несколько единиц техники, сообщает «Северный ветер». Попытки прорыва также включали действия пеших групп на соседних участках границы.

ВСУ попытались проникнуть на территорию России в районе Тёткино, используя две бронемашины, четыре квадроцикла и машины разминирования. Однако российские силы, применив FPV-дроны, уничтожили почти всю технику и 28 из 30 украинских военнослужащих. Последующая попытка прорыва также оказалась безуспешной.