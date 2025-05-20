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Регион
20 мая, 07:44

Стало известно, как бои за Беловоды в Сумской области подорвали оборону ВСУ

ТАСС: Отдельные подразделения ВСУ понесли колоссальные потери в Беловодах

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украинские войска, включая 67-ю отдельную механизированную бригаду (бывшее подразделение «Правого сектора»*), понесли значительные потери в районе села Беловоды Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Бригада несла колоссальные потери. Деморализованные военные ВСУ самовольно оставляли позиции и скрывались в глубине области, где за ними уже охотились сотрудники ВСП (аналог российской военной полиции)», — отметил собеседник в разговоре с ТАСС, уточнив, что бои велись с апреля.

Сообщается, что командир 21-й бригады ВСУ Александр Поляев был отправлен в отставку из-за больших потерь, и его на этой должности заменил сын Сергея Шапталы, бывшего начальника Генштаба ВСУ. Попытка усилить бригаду солдатами из 67-й бригады сорвалась из-за отказа последних выполнять приказ.

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Ранее Life.ru раскрыл подробности боёв за Беловоды в Сумской области, стоивших украинской армии огромных потерь. Сотни военнослужащих ВСУ погибли, десятки оказались в плену.

* Организация, запрещённая в России

Мария Любицкая
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