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Регион
20 мая, 05:53

Российский боец рассказал о «мясных штурмах» ВСУ в ДНР

Боец Тоха: ВС РФ отражают мясные штурмы ВСУ в посёлке Зверево в ДНР

Военные. Обложка © Telegram / «Минобороны России»

Военные. Обложка © Telegram / «Минобороны России»

Военнослужащий 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа, управляющий беспилотником с позывным Тоха, сообщил РИА «Новости» о тактике «мясных штурмов», применяемой ВСУ в районе посёлка Зверево в ДНР. По его словам, российские подразделения контролируют около половины населённого пункта и продолжают продвигаться.

«Бои тяжёлые, противник постоянно накатывается. При этом наша 51-я армия удерживает половину посёлка, плюс-минус 50%. Противник бросает неопытных военных. Их кидают на эти штурмы, назовём их мясными. Люди погибают», — заявил боец.

Тоха утверждает, что в атаках на позиции российской армии участвуют мобилизованные граждане, доставленные на фронт принудительно.

Он также отметил, что профессиональные военные ВСУ остаются в тылу, а атаки прикрываются беспилотными летательными аппаратами. Российские войска отражают эти атаки и постепенно продвигаются вперёд. Тоха подчеркнул, что ВСУ всё чаще делают ставку на использование БПЛА, заменяя ими подготовленных военных.

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Ранее сообщалось, что в боях за Новоалександровку в ДНР один из бойцов группировки «Центр» проявил исключительную храбрость. Во время штурма стрелок 2-го мотострелкового батальона 9-й бригады, укрывавшийся вместе с товарищами в жилом доме, смог обезвредить вражеский дрон голыми руками. Солдат получил лишь ранения кисти и избежал серьёзных травм.

Алиса Хуссаин
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