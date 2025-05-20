Военнослужащий 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа, управляющий беспилотником с позывным Тоха, сообщил РИА «Новости» о тактике «мясных штурмов», применяемой ВСУ в районе посёлка Зверево в ДНР. По его словам, российские подразделения контролируют около половины населённого пункта и продолжают продвигаться.

«Бои тяжёлые, противник постоянно накатывается. При этом наша 51-я армия удерживает половину посёлка, плюс-минус 50%. Противник бросает неопытных военных. Их кидают на эти штурмы, назовём их мясными. Люди погибают», — заявил боец.

Тоха утверждает, что в атаках на позиции российской армии участвуют мобилизованные граждане, доставленные на фронт принудительно.

Он также отметил, что профессиональные военные ВСУ остаются в тылу, а атаки прикрываются беспилотными летательными аппаратами. Российские войска отражают эти атаки и постепенно продвигаются вперёд. Тоха подчеркнул, что ВСУ всё чаще делают ставку на использование БПЛА, заменяя ими подготовленных военных.