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Регион
20 мая, 03:23

«Противник наглости и дерзости не ожидал»: Боец рассказал, как Армия России взяла ВСУ врасплох

Военный Рябов: Бойцы ВС РФ использовали дым и лестницы при штурме Котляровки

Боец ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Боец ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские военнослужащие при штурме населённого пункта Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) использовали дымовую завесу для нейтрализации украинских беспилотников и преодолели танковый ров с помощью лестниц. Об этом рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе Владислав Рябов, сообщает Минобороны.

Он отметил, что создание дымового заслона позволило отвлечь внимание БПЛА и авиации противника. Это дало возможность российским бойцам с четырёхметровыми лестницами преодолеть ров.

«Как осада замка происходит — они эти лестницы перекинули, быстро перебрались на ту сторону и влетели в лесополосы, прилегающие к населённому пункту. Противник этой наглости и дерзости не ожидал», — подчеркнул военнослужащий.

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Антон Голыбин
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