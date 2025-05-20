«Противник наглости и дерзости не ожидал»: Боец рассказал, как Армия России взяла ВСУ врасплох

Российские военнослужащие при штурме населённого пункта Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) использовали дымовую завесу для нейтрализации украинских беспилотников и преодолели танковый ров с помощью лестниц. Об этом рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе Владислав Рябов, сообщает Минобороны.

Он отметил, что создание дымового заслона позволило отвлечь внимание БПЛА и авиации противника. Это дало возможность российским бойцам с четырёхметровыми лестницами преодолеть ров.

«Как осада замка происходит — они эти лестницы перекинули, быстро перебрались на ту сторону и влетели в лесополосы, прилегающие к населённому пункту. Противник этой наглости и дерзости не ожидал», — подчеркнул военнослужащий.