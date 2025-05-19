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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
19 мая, 06:18

Бойцы «Айдара»* сбежали с позиций в зоне СВО после точных ударов ВС РФ

ТАСС: Нацбат «Айдар»* сбежал с позиций у границ ДНР и Днепропетровской области

Военная техника. Обложка © Telegram / «Минобороны России»

Военная техника. Обложка © Telegram / «Минобороны России»

В районе населённого пункта Новоукраинка в ДНР, граничащего с Днепропетровской областью, наблюдается дезертирство среди бойцов батальона «Айдар»*. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в российских силовых структурах.

По данным агентства, причиной паники и бегства из рядов «Айдара»* стали удары, нанесённые по их позициям.

«После серии точных ударов по местам дислокации «Айдара»* в Новоукраинке уцелевшие боевики устроили попытку массового бегства из населённого пункта», — отмечается в силовых структурах.

Потери батальона «Айдар»* оказались ещё более значительными, чем предполагалось ранее. Кроме того, сообщается, что солдаты, оставшиеся в строю и не покинувшие территорию, отказываются подчиняться приказам командования ВСУ.

Нацбат «Айдар»* развязал стрелковый бой с «Бесстрашными» на границе. Вот что из этого вышло
Нацбат «Айдар»* развязал стрелковый бой с «Бесстрашными» на границе. Вот что из этого вышло

Ранее сообщалось, что ВС РФ атаковали позиции бойцов «Айдара»* и уничтожили часть военных, переброшенных в ДНР. В результате оперативной работы российских бойцов было уничтожено порядка 1,5 десятка боевиков, 20 получили ранения.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России

Алиса Хуссаин
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