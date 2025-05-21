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Регион
21 мая, 04:44

За прошедшую ночь ВСУ более 40 раз пытались атаковать Брянскую область

Богомаз: Расчёты ПВО отразили атаку 41 беспилотника на Брянскую область

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

В течение прошедшей ночи Брянская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы региона, силами ПВО был обнаружен и уничтожен 41 беспилотник. Все атаки были отражены, пострадавших и разрушений нет. Богомаз выразил благодарность всем подразделениям, выполняющим задачи по защите Брянской области и всей России.

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За минувшие сутки расчёты ПВО также ликвидировали 37 вражеских беспилотников над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Предварительно, повреждений и пострадавших нет.

Антон Голыбин
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