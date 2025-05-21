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Регион
21 мая, 07:30

Охота за портами: Названы цели и места запуска 127 украинских БПЛА по России в ночь на 21 мая

SHOT: ВСУ ночью запускали БПЛА из Сумской, Днепропетровской и Одесской областей

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Parilov

Минувшей ночью российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По данным SHOT, дроны запускались с территорий Сумской, Днепропетровской и Одесской областей Украины.

Основными мишенями воздушного налёта стали промышленные предприятия и морские порты. В настоящий момент специалисты активно работают над идентификацией типа применённых БПЛА. Однако, по информации SHOT, удалось выяснить, что около половины дронов были кустарного производства с размахом крыльев от 1,5 до 2 м.

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Напомним, что минувшей ночью российская противовоздушная оборона сбила 127 украинских беспилотников. При этом наибольшее их количество наблюдалось в Брянской области, где был сбит 41 дрон. Ненамного меньше их было в Орловской области — 37 штук.

Владимир Озеров
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