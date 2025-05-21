Охота за портами: Названы цели и места запуска 127 украинских БПЛА по России в ночь на 21 мая

Минувшей ночью российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По данным SHOT, дроны запускались с территорий Сумской, Днепропетровской и Одесской областей Украины.

Основными мишенями воздушного налёта стали промышленные предприятия и морские порты. В настоящий момент специалисты активно работают над идентификацией типа применённых БПЛА. Однако, по информации SHOT, удалось выяснить, что около половины дронов были кустарного производства с размахом крыльев от 1,5 до 2 м.