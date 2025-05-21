Шереметьево вслед за Домодедово и Жуковским приостановил приём и выпуск самолётов

В Москве аэропорт Шереметьево временно прекратил штатную работу, сообщили в пресс-службе Росавиации. Причины ограничения на приём и выпуск самолётов не называются.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных введены в аэропорту Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.