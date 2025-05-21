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Регион
21 мая, 10:35

Шереметьево вслед за Домодедово и Жуковским приостановил приём и выпуск самолётов

Аэропорт Шереметьево временно не принимает и не отправляет самолёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Telsek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Telsek

В Москве аэропорт Шереметьево временно прекратил штатную работу, сообщили в пресс-службе Росавиации. Причины ограничения на приём и выпуск самолётов не называются.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных введены в аэропорту Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.

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Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолёты. Позже мэр Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО была отражена атака трёх беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Александра Мышляева
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