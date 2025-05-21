Росавиация: В аэропорту Калуги введён план «Ковёр»
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В калужском аэропорту Грабцево (UUBC) приостановлен приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Причины введения ограничений не раскрываются.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.
А ранее самолёт авиакомпании S7 Airlines («Сибирь»), вылетевший из Новосибирска в Иркутск 18 мая, вернулся в аэропорт. Причиной стала техническая неисправность, само воздушное судно отстранили от полётов. На борту находились более 160 пассажиров. Для выполнения рейса выделили резервный борт.