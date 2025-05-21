Росавиация: В аэропорту Калуги введён план «Ковёр»

В калужском аэропорту Грабцево (UUBC) приостановлен приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Причины введения ограничений не раскрываются.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.