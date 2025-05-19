В России не станут вводить штрафы для пассажиров, которые встают с места до полной посадки
Ядров: Росавиация не введёт штраф для встающих с мест в самолёте раньше времени
Пассажиры самолёта. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Росавиация не планирует вводить штрафы для авиапассажиров, встающих с мест раньше времени, по аналогии с авиакомпаниями Турции. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума HeliRussia 2025 глава ведомства Дмитрий Ядров.
Как следует из циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции, оказавшемся в распоряжении РИА «Новости», пассажирам турецких авиакомпаний могут выписать штраф, если они решат встать со своего места до полной остановки двигателя самолёта.
«Точно нет. Мы хотим ещё с турецкими авиавластями и авиакомпаниями эту историю обсудить, потому что для нас очень важно, как это будет отражаться на гражданах России, которые выполняют полёты турецкими авиакомпаниями, в том числе Turkish Airlines», — сообщил Ядров на вопрос о возможности введения подобных штрафов российскими авиакомпаниями.
В России штрафы выписываются в соответствии с законом об административных правонарушениях. Поэтому, заметил Ядров, авиакомпании не должны самовольно штрафовать пассажиров, если это не предусмотрено законом.
Напомним, что авиакомпания Turkish Airlines планировала штрафовать пассажиров, которые сразу после посадки самолёта вскакивают с места. Отмечается, что пассажиры, которые покинут свои места до полной остановки самолёта и отключения табло «Пристегните ремни», могут быть признаны нарушителями порядка и понесут соответствующее наказание.