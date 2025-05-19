В России не станут вводить штрафы для пассажиров, которые встают с места до полной посадки

Росавиация не планирует вводить штрафы для авиапассажиров, встающих с мест раньше времени, по аналогии с авиакомпаниями Турции. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума HeliRussia 2025 глава ведомства Дмитрий Ядров.

Как следует из циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции, оказавшемся в распоряжении РИА «Новости», пассажирам турецких авиакомпаний могут выписать штраф, если они решат встать со своего места до полной остановки двигателя самолёта.

«Точно нет. Мы хотим ещё с турецкими авиавластями и авиакомпаниями эту историю обсудить, потому что для нас очень важно, как это будет отражаться на гражданах России, которые выполняют полёты турецкими авиакомпаниями, в том числе Turkish Airlines», — сообщил Ядров на вопрос о возможности введения подобных штрафов российскими авиакомпаниями.

В России штрафы выписываются в соответствии с законом об административных правонарушениях. Поэтому, заметил Ядров, авиакомпании не должны самовольно штрафовать пассажиров, если это не предусмотрено законом.