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Регион
19 мая, 07:54

В России не станут вводить штрафы для пассажиров, которые встают с места до полной посадки

Ядров: Росавиация не введёт штраф для встающих с мест в самолёте раньше времени

Пассажиры самолёта. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Пассажиры самолёта. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Росавиация не планирует вводить штрафы для авиапассажиров, встающих с мест раньше времени, по аналогии с авиакомпаниями Турции. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума HeliRussia 2025 глава ведомства Дмитрий Ядров.

Как следует из циркуляра Генерального управления гражданской авиации Турции, оказавшемся в распоряжении РИА «Новости», пассажирам турецких авиакомпаний могут выписать штраф, если они решат встать со своего места до полной остановки двигателя самолёта.

«Точно нет. Мы хотим ещё с турецкими авиавластями и авиакомпаниями эту историю обсудить, потому что для нас очень важно, как это будет отражаться на гражданах России, которые выполняют полёты турецкими авиакомпаниями, в том числе Turkish Airlines», — сообщил Ядров на вопрос о возможности введения подобных штрафов российскими авиакомпаниями.

В России штрафы выписываются в соответствии с законом об административных правонарушениях. Поэтому, заметил Ядров, авиакомпании не должны самовольно штрафовать пассажиров, если это не предусмотрено законом.

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Напомним, что авиакомпания Turkish Airlines планировала штрафовать пассажиров, которые сразу после посадки самолёта вскакивают с места. Отмечается, что пассажиры, которые покинут свои места до полной остановки самолёта и отключения табло «Пристегните ремни», могут быть признаны нарушителями порядка и понесут соответствующее наказание.

Мария Любицкая
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