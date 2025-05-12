Turkish Airlines будет штрафовать нетерпеливых пассажиров

Авиакомпания Turkish Airlines начнёт штрафовать пассажиров, которые сразу после посадки самолёта вскакивают с места. Об этом сообщает Akdeniz gercek со ссылкой на Управление гражданской авиации Турции.

Отмечается, что пассажиры, которые покинут свои места до полной остановки самолёта и отключения табло «Пристегните ремни», могут быть признаны нарушителями порядка и понесут соответствующее наказание. Также нарушением считается игнорирование инструкций бортпроводников и открытие багажных полок без разрешения экипажа.

Стюарды авиакомпании обязаны делать дополнительное объявление сразу после посадки. Им нужно строго напоминать пассажирам о правилах и фиксировать нарушения для последующего разбирательства. Штрафы пока не определены, но Turkish Airlines подчёркивает, что все действия будут соответствовать законодательству.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что данная инициатива направлена не только на поддержание порядка на борту, но и на снижение травматизма, ведь падение багажа из-за преждевременно открытых полок не раз приводило к травмам.