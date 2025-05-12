Turkish Airlines будет штрафовать нетерпеливых пассажиров
Самолёт турецкой авиакомпании. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Atakan Divitlioglu
Авиакомпания Turkish Airlines начнёт штрафовать пассажиров, которые сразу после посадки самолёта вскакивают с места. Об этом сообщает Akdeniz gercek со ссылкой на Управление гражданской авиации Турции.
Отмечается, что пассажиры, которые покинут свои места до полной остановки самолёта и отключения табло «Пристегните ремни», могут быть признаны нарушителями порядка и понесут соответствующее наказание. Также нарушением считается игнорирование инструкций бортпроводников и открытие багажных полок без разрешения экипажа.
Стюарды авиакомпании обязаны делать дополнительное объявление сразу после посадки. Им нужно строго напоминать пассажирам о правилах и фиксировать нарушения для последующего разбирательства. Штрафы пока не определены, но Turkish Airlines подчёркивает, что все действия будут соответствовать законодательству.
В пресс-службе авиакомпании отметили, что данная инициатива направлена не только на поддержание порядка на борту, но и на снижение травматизма, ведь падение багажа из-за преждевременно открытых полок не раз приводило к травмам.
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