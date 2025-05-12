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Регион
12 мая, 11:56

Turkish Airlines будет штрафовать нетерпеливых пассажиров

Самолёт турецкой авиакомпании. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Atakan Divitlioglu

Самолёт турецкой авиакомпании. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Atakan Divitlioglu

Авиакомпания Turkish Airlines начнёт штрафовать пассажиров, которые сразу после посадки самолёта вскакивают с места. Об этом сообщает Akdeniz gercek со ссылкой на Управление гражданской авиации Турции.

Отмечается, что пассажиры, которые покинут свои места до полной остановки самолёта и отключения табло «Пристегните ремни», могут быть признаны нарушителями порядка и понесут соответствующее наказание. Также нарушением считается игнорирование инструкций бортпроводников и открытие багажных полок без разрешения экипажа.

Стюарды авиакомпании обязаны делать дополнительное объявление сразу после посадки. Им нужно строго напоминать пассажирам о правилах и фиксировать нарушения для последующего разбирательства. Штрафы пока не определены, но Turkish Airlines подчёркивает, что все действия будут соответствовать законодательству.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что данная инициатива направлена не только на поддержание порядка на борту, но и на снижение травматизма, ведь падение багажа из-за преждевременно открытых полок не раз приводило к травмам.

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Ранее Life.ru сообщал о трагичном случае, который произошёл на борту самолёта авиакомпании «Победа», летевшего рейсом Москва — Магас. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Волгограде из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, однако, несмотря на все усилия прибывших на место медиков, мужчину не удалось спасти.

Алиса Хуссаин
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