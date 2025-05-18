Вылетевший из Новосибирска в Иркутск самолёт вернулся в аэропорт по техпричине

Самолёт авиакомпании S7 Airlines («Сибирь»), вылетевший из Новосибирска в Иркутск 18 мая, вернулся в аэропорт. Причиной стала техническая неисправность, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня около 08:00 (04:00 мск) в ходе выполнения рейса по маршруту Новосибирск — Иркутск воздушное судно Boeing-738 авиакомпании «Сибирь» по технической причине осуществило возврат в аэропорт вылета», — указывает прокуратура.

На борту находились более 160 пассажиров. В настоящее время самолёт отстранили от полётов. Для выполнения рейса выделили резервный борт.