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18 мая, 03:12

Вылетевший из Новосибирска в Иркутск самолёт вернулся в аэропорт по техпричине

Самолёт из Новосибирска в Иркутск вернулся в аэропорт вылета. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолёт из Новосибирска в Иркутск вернулся в аэропорт вылета. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолёт авиакомпании S7 Airlines («Сибирь»), вылетевший из Новосибирска в Иркутск 18 мая, вернулся в аэропорт. Причиной стала техническая неисправность, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, сегодня около 08:00 (04:00 мск) в ходе выполнения рейса по маршруту Новосибирск — Иркутск воздушное судно Boeing-738 авиакомпании «Сибирь» по технической причине осуществило возврат в аэропорт вылета»,указывает прокуратура.

Самолёт со 150 пассажирами запросил аварийную посадку во время полёта в Москву
Самолёт со 150 пассажирами запросил аварийную посадку во время полёта в Москву

На борту находились более 160 пассажиров. В настоящее время самолёт отстранили от полётов. Для выполнения рейса выделили резервный борт.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Сочи пьяный пассажир устроил дебош в салоне самолёта и съел свой билет. Мужчина начал симулировать приступ эпилепсии, что заставило экипаж вызвать бригаду скорой помощи.

Лия Мурадьян
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