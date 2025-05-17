Самолёт со 150 пассажирами запросил аварийную посадку во время полёта в Москву

Самолёт авиакомпании S7 («Сибирь») рейсом Горно-Алтайск — Москва экстренно сел в Новосибирске по технической причине. Борт был отстранен от полетов, для пассажиров выделили резервный борт, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре

«По предварительным данным, сегодня около 10 часов по местному времени (06:00 мск) в ходе выполнения рейса по маршруту Горно-Алтайск — Москва (Домодедово) воздушное судно «Аэробус А320» авиакомпании «Сибирь» по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Толмачево имени А. И. Покрышкина», — рассказали в управлении.

Во время перелёта на борту находилось свыше 150 пассажиров. В Новосибирском следственном отделе на транспорте организовали проверку по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и другого транспорта», чтобы выяснить причины случившегося.