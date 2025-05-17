В Сочи пьяный пассажир устроил дебош в салоне самолёта и съел свой билет

В аэропорту Сочи произошёл занятный инцидент с пьяным пассажиром, который устроил дебош на борту самолёта авиакомпании «Победа», готовившегося к вылету в Новосибирск. После завершения посадки и закрытия дверей мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения начал вести себя крайне неадекватно — он демонстративно съел свой посадочный талон, после чего начал симулировать приступ эпилепсии, заставив экипаж вызвать бригаду скорой помощи. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Авиаторщина».

Когда медики прибыли на место, «больной» неожиданно отказался от помощи, чем окончательно подтвердил, что его «приступ» был всего лишь неудачной шуткой. Однако на этом выходки дебошира не закончились — он начал требовать пересадить его на другое место, при этом щедро раздавая окружающим нецензурные «комплименты» и создавая невыносимую атмосферу на борту, говорится в публикации.

Командир воздушного судна, оценив ситуацию, принял единственно верное решение — снять нарушителя порядка с рейса. На вызов оперативно прибыли сотрудники полиции, которым и передали неадекватного пассажира. В результате этого инцидента вылет задержался почти на час — время потребовалось не только на оформление хулигана, но и на проведение дополнительного досмотра воздушного судна.