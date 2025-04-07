Неадекват устроил дебош на борту летевшего в Сочи самолёта и угрожал порезать экипаж
Aviaincident: Агрессивный пассажир, летевший в Сочи, угрожал порезать экипаж
Самолёт в небе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind
Пассажир российской авиакомпании устроил дебош на борту самолёта. Мужчина угрожал «порезать экипаж», сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Самолёт выполнял рейс из Москвы в Сочи. В процессе полёта один из пассажиров стал вести себя агрессивно и угрожать членам экипажа физической расправой, требуя прибытия в пункт назначения точно по расписанию. Несмотря на это, пилот принял решение продолжить полёт по запланированному маршруту.
В итоге лайнер приземлился в Сочи без происшествий, однако о судьбе дебошира ничего не сообщается.
А ранее Life.ru рассказывал, как авиадебошир пытался выпрыгнуть из пассажирского самолёта над Индийским океаном. В результате борт был вынужден прервать полёт и вернуться в аэропорт вылета.