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7 апреля, 12:00

Неадекват устроил дебош на борту летевшего в Сочи самолёта и угрожал порезать экипаж

Aviaincident: Агрессивный пассажир, летевший в Сочи, угрожал порезать экипаж

Самолёт в небе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Самолёт в небе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Пассажир российской авиакомпании устроил дебош на борту самолёта. Мужчина угрожал «порезать экипаж», сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Самолёт выполнял рейс из Москвы в Сочи. В процессе полёта один из пассажиров стал вести себя агрессивно и угрожать членам экипажа физической расправой, требуя прибытия в пункт назначения точно по расписанию. Несмотря на это, пилот принял решение продолжить полёт по запланированному маршруту.

В итоге лайнер приземлился в Сочи без происшествий, однако о судьбе дебошира ничего не сообщается.

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А ранее Life.ru рассказывал, как авиадебошир пытался выпрыгнуть из пассажирского самолёта над Индийским океаном. В результате борт был вынужден прервать полёт и вернуться в аэропорт вылета.

Мария Любицкая
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