Неадекват устроил дебош на борту летевшего в Сочи самолёта и угрожал порезать экипаж

В итоге лайнер приземлился в Сочи без происшествий, однако о судьбе дебошира ничего не сообщается.

Чиновник из Иордании напал на экипаж самолёта во время полёта в Сидней

Чиновник из Иордании напал на экипаж самолёта во время полёта в Сидней

А ранее Life.ru рассказывал, как авиадебошир пытался выпрыгнуть из пассажирского самолёта над Индийским океаном. В результате борт был вынужден прервать полёт и вернуться в аэропорт вылета.