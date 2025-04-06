Чиновник из Иордании напал на экипаж самолёта во время полёта в Сидней

Австралийские правоохранители задержали в Сиднее чиновника из Иордании, который во время перелёта из Малайзии пытался открыть аварийные выходы и напал на члена экипажа самолета. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC.

Инцидент произошёл вечером 5 апреля, когда в аэропорту Сиднея приземлился рейс AirAsia с 46-летним Шади Тайсиром Айед ас-Саайде на борту, который устроил дебош.

«Гражданину Иордании отказали в освобождении под залог после того, как он якобы пытался открыть аварийные выходы и душил члена экипажа во время перелёта из Малайзии в Сидней», — говорится в публикации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за создание угрозы безопасности воздушного судна и нападение на экипаж. По словам адвоката ас-Саайде, его подзащитный работает в правительстве Иордании в сфере управления ядерными отходами и летел в Сидней для встречи с австралийскими чиновниками. Юрист добавил, что его клиент не помнит событий на борту, так как перед вылетом принял лекарства и употребил алкоголь.