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6 апреля, 15:09

Чиновник из Иордании напал на экипаж самолёта во время полёта в Сидней

ABC: В Австралии задержали чиновника из Иордании за нападение на членов экипажа

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Австралийские правоохранители задержали в Сиднее чиновника из Иордании, который во время перелёта из Малайзии пытался открыть аварийные выходы и напал на члена экипажа самолета. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC.

Инцидент произошёл вечером 5 апреля, когда в аэропорту Сиднея приземлился рейс AirAsia с 46-летним Шади Тайсиром Айед ас-Саайде на борту, который устроил дебош.

«Гражданину Иордании отказали в освобождении под залог после того, как он якобы пытался открыть аварийные выходы и душил члена экипажа во время перелёта из Малайзии в Сидней», — говорится в публикации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за создание угрозы безопасности воздушного судна и нападение на экипаж. По словам адвоката ас-Саайде, его подзащитный работает в правительстве Иордании в сфере управления ядерными отходами и летел в Сидней для встречи с австралийскими чиновниками. Юрист добавил, что его клиент не помнит событий на борту, так как перед вылетом принял лекарства и употребил алкоголь.

Странный пассажир напал на стюардессу и выпрыгнул из самолёта прямо перед взлётом
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Ранее авиадебошир пытался выпрыгнуть из пассажирского самолёта над Индийским океаном. Нарушитель едва не разгерметизировал воздушное судно, пытаясь покинуть самолёт через дверь. В результате борт был вынужден прервать полёт и вернуться в аэропорт вылета. По прибытии на Бали авиадебошира высадили.

Алена Пенчугина
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