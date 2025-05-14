Испугался полиции и прыгнул: Девушка из Красногорска рассказала о прилетевшем к ней «Карлсоне»

Голый мужчина, упавший из окна девятого этажа в Красногорске и упал в корзину для кондиционера этажом ниже, перед тем как «выйти не в ту дверь» ударил девушку, у которой гостил и решил прыгнуть, испугавшись полицейских. Об этом рассказала Мария, владелица квартиры, к окнам которой «прилетел красногорский Карлсон». Она добавила, что в квартире сверху часто происходят не менее удивительные дебоши.

По словам Марии, мужчина упал на кондиционер, установленный у окна пожилых соседей снизу, что сильно напугало их и вызвало ухудшение самочувствия. Она рассказала, что рано утром соседка вернулась домой с незнакомым мужчиной, и у них началось бурное выяснение отношений. Мужчина, будучи обнаженным, стал к ней приставать, а когда она отказала, применил силу. Перепугавшись криков и угрозы вызова полиции, он совершил прыжок из окна.

«Она начала стучать очень сильно по полу и кричать. Мой молодой человек кинулся на девятый этаж с нашего восьмого в дверь тарабанить, чтобы понять, что происходит — вдруг там человеку нужна помощь, там уже поножовщина. В итоге этот мужчина нерусской национальности испугался, плюс девушку ударил, что мы вызовем полицию, прыгнул с девятого этажа, попал к нам под окно на восьмой», — рассказала Мария «Газете.ru».

Мария подчеркнула, что они с её молодым человеком физически не смогли бы затащить мужчину обратно в квартиру из-за его большого веса и сильного алкогольного опьянения. Пришлось вызывать сотрудников МЧС.

Она также сообщила, что после спасения мужчину отнесли обратно на девятый этаж, где он пролежал голый полтора часа, так как прибывшие полицейские не составили протокол и уехали. Мария была вынуждена прикрыть его пелёнкой, чтобы избежать психологической травмы у проходящих мимо людей, особенно детей.

Мария выразила обеспокоенность тем, что мужчина испачкал окно кровью и испражнениями, а также повредил кондиционер соседей снизу. Она не знает, с кого требовать компенсацию. В заключение Мария добавила, что соседка, из квартиры которой выпрыгнул мужчина, не отвечает на звонки. Жильцы дома намерены добиваться её выселения или проведения с ней воспитательных работ.