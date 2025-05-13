В подмосковном Красногорске голый экстремал выпал из окна с девятого этажа и приземлился в соседской корзине для кондиционера. Жители ЖК «Ильинские луга» до сих пор обсуждают этот головокружительный полёт.

В Подмосковье голый «Карлсон» вылетел в окно и приземлился в соседской корзине для кондиционера. Видео © Telegram / SHOT

По словам владелицы пострадавшего кондиционера, всё началось с весёлой вечеринки на верхнем этаже, где «пухлый Карлсон» развлекался в компании дамы. В какой-то момент герой решил покорить оконный проём, но хлипкий короб не выдержал его энтузиазма. Итог — эпичное приземление на два этажа ниже, прямо в коробку для кондиционера.

Целых полчаса воздушный гость балансировал на кондиционере, пока хозяйка квартиры вызывала подмогу. Спасательная операция прошла как по нотам: три сотрудника МЧС и хозяин жилья вызволили незадачливого акробата. Как выяснилось, «лётчик» оказался не местным — заглянул в гости к подруге. Но даже после такого приключения, по слухам соседей, он вернулся к своей даме и продолжил веселье, словно ничего не произошло.