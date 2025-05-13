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13 мая, 12:36

В Подмосковье голый «Карлсон» вылетел в окно и приземлился в соседской корзине для кондиционера

В Красногорске мужчина выпал из окна и застрял в корзине для кондиционера

В подмосковном Красногорске голый экстремал выпал из окна с девятого этажа и приземлился в соседской корзине для кондиционера. Жители ЖК «Ильинские луга» до сих пор обсуждают этот головокружительный полёт.

В Подмосковье голый «Карлсон» вылетел в окно и приземлился в соседской корзине для кондиционера. Видео © Telegram / SHOT

По словам владелицы пострадавшего кондиционера, всё началось с весёлой вечеринки на верхнем этаже, где «пухлый Карлсон» развлекался в компании дамы. В какой-то момент герой решил покорить оконный проём, но хлипкий короб не выдержал его энтузиазма. Итог — эпичное приземление на два этажа ниже, прямо в коробку для кондиционера.

Целых полчаса воздушный гость балансировал на кондиционере, пока хозяйка квартиры вызывала подмогу. Спасательная операция прошла как по нотам: три сотрудника МЧС и хозяин жилья вызволили незадачливого акробата. Как выяснилось, «лётчик» оказался не местным — заглянул в гости к подруге. Но даже после такого приключения, по слухам соседей, он вернулся к своей даме и продолжил веселье, словно ничего не произошло.

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Тем временем в парадной на Туристской улице в Санкт-Петербурге поселился необычный «домовой» с гипсом на руке — мужчина, живущий без одежды и чувствующий себя, по словам соседей, абсолютно вольготно. Постоялец уже несколько месяцев он спит на полу, использует углы как туалет и шокирует жильцов, разгуливая в «римских тогах».

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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