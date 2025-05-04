В Приморье трёх человек спасли с крыши УАЗа, который сносило течением

В Приморье пожарные спасли трёх человек, оказавшихся в ловушке на крыше затопленного автомобиля. Об этом сообщает министерство ГО и ЧС региона. Тelegram-канале.

Мощный поток воды, вызванный проливными дождями, сносил УАЗ с пассажирами. Инцидент произошёл в Лесозаводском округе, где из-за паводка автомобиль застрял в воде. Рискуя жизнью, спасатели 28-го отряда краевой противопожарной службы благополучно эвакуировали всех троих на берег.

Видео © Telegram/Министерство ГОЧС Приморья

«Трое человек находились на крыше затонувшего авто и просили о помощи. Ситуация ухудшалась с каждой секундой: сильное течение сносило автомобиль. Благодаря решительным действиям пожарных, которые рисковали своей жизнью ради спасения, пассажиров УАЗа удалось доставить на берег целыми и невредимыми», — говорится в сообщении.