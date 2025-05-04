Шесть человек пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Приморье
ДТП в Приморье. Обложка © Telegram / Полиция Приморья
В Приморском крае пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе Владивосток — Хабаровск, в результате чего травмы получили шесть человек. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
ДТП в Приморье. Видео © Telegram / Полиция Приморья
«Днём 4 мая на 537-м км автомобильной дороги А-370 водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 15, столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса, трое из которых госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести», — сказано в тексте.
Как уточнили в приморском МВД, водитель автобуса мог не справиться с управлением, что привело к выезду транспорта на полосу встречного движения и столкновению с легковой машиной «Ниссан Кашкай». По факту ДТП начата проверка. Также предстоит обратить внимание на вопросы соблюдения законодательства при организации перевозки пассажиров, уточнили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что автомобиль Chevrolet Camaro, принадлежащий члену ЦК КПРФ от Тулы Дмитрию Дубовенкову, стал виновником смертельного ДТП на проспекте Ленина в Туле. Водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями — Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes.