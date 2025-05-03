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3 мая, 20:51

В Туле произошло смертельное ДТП, виновником аварии мог стать член ЦК КПРФ

SHOT: Автомобиль члена ЦК КПРФ стал виновником смертельного ДТП в Туле

Автомобиль Chevrolet Camaro, принадлежащий члену ЦК КПРФ от Тулы Дмитрию Дубовенкову, стал виновником смертельного ДТП на проспекте Ленина в Туле. Как пишет SHOT, водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями — Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes.

В Туле произошло смертельное ДТП с участием четырёх автомобилей. Видео © Telegram / SHOT

В результате мощного удара погибла пассажирка Toyota Camry. Очевидцы утверждают, что за рулём находился именно Дубовенков.

Предполагаемый водитель Chevrolet Camaro Дмитрий Дубовенков на месте ДТП в Туле. Фото © Telegram / SHOT

Предполагаемый водитель Chevrolet Camaro Дмитрий Дубовенков на месте ДТП в Туле. Фото © Telegram / SHOT

В настоящее время предполагаемый виновник аварии находится в машине ДПС, где даёт показания. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства ДТП уточняются.

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Обложка ©

Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
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