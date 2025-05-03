Грузовик насмерть сбил трёх дорожных рабочих в Ростовской области

3 мая 2025 года около 14:20 на 918-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в северном направлении произошла авария со смертельным исходом — погибли трое человек. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигавшегося из Краснодара, не справился с управлением, сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

В Ростовской области КамАЗ врезался в «газель» и сбил троих дорожных рабочих. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

Транспортное средство вылетело на обочину, где сначала сбило прицеп со светящимися дорожными знаками, затем столкнулось с автомобилем прикрытия «газель», после чего наехало на группу рабочих, занимавшихся покраской ливневых водотводящих сооружений. В результате ДТП погибли трое рабочих, водитель «газели» пострадал и был госпитализирован.

«Погибшие: женщина, 1991 года рождения, мужчина, 1977 года рождения, женщина, 1976 года рождения», — сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области в настоящее время проводят тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего.