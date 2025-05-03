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3 мая, 16:58

Грузовик насмерть сбил трёх дорожных рабочих в Ростовской области

Трое человек погибли в ДТП с КамАЗом в Ростовской области

Последствия аварии. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

Последствия аварии. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

3 мая 2025 года около 14:20 на 918-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в северном направлении произошла авария со смертельным исходом — погибли трое человек. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигавшегося из Краснодара, не справился с управлением, сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

В Ростовской области КамАЗ врезался в «газель» и сбил троих дорожных рабочих. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Ростовской области

Транспортное средство вылетело на обочину, где сначала сбило прицеп со светящимися дорожными знаками, затем столкнулось с автомобилем прикрытия «газель», после чего наехало на группу рабочих, занимавшихся покраской ливневых водотводящих сооружений. В результате ДТП погибли трое рабочих, водитель «газели» пострадал и был госпитализирован.

«Погибшие: женщина, 1991 года рождения, мужчина, 1977 года рождения, женщина, 1976 года рождения», сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области в настоящее время проводят тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего.

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Вчера стало известно о ДТП в Ивановской области — водитель рейсового автобуса не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся. Погиб один человек, ещё трое получили травмы.

Юрий Лысенко
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