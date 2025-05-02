ДТП под звон монет: В США грузовик с мелочью на $800 тысяч перевернулся и перекрыл движение

Необычное ДТП произошло под городом Элворд в Техасе (США), где на трассе перевернулся грузовик, в кузове которого находилось восемь миллионов десятицентовых монет — общая сумма, которую перевозило транспортное средство, составила $800 тысяч.

Кадры с места происшествия. Видео © Х / dr2tru

Как пишет The Guardian, инцидент на скоростном шоссе привёл к тому, что огромное количество мелочи оказалось рассыпано по проезжей части и на обочине. По этой причине дорогу пришлось перекрыть почти на 12 часов для проведения работ по сбору денег. Дело в том, что монетки приходилось собирать вручную.

Региональный департамент общественной безопасности уточнил, что водитель не справился с управлением, совершая резкий манёвр после съезда с шоссе.