В Ивановской области опрокинулся автобус с пассажирами, один человек погиб

В Ивановской области автобус опрокинулся на дороге. Водитель погиб, ещё три человека пострадали. Об этом сообщило УМВД по региону.

«Водитель рейсового пассажирского автобуса ПАЗ, следовавшего из Приволжска в Иваново, не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Автобус опрокинулся. В результате ДТП водитель погиб», — говорится в сообщении.

На момент происшествия в салоне автобуса находились 14 пассажиров. По предварительным данным, трое пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», сообщили в региональном СК.