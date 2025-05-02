В Ивановской области опрокинулся автобус с пассажирами, один человек погиб
УМВД: В Ивановской области в результате ДТП с автобусом погиб человек
Место ДТП с участием автобуса. Обложка © Telegram / СУ СК России по Ивановской области
В Ивановской области автобус опрокинулся на дороге. Водитель погиб, ещё три человека пострадали. Об этом сообщило УМВД по региону.
«Водитель рейсового пассажирского автобуса ПАЗ, следовавшего из Приволжска в Иваново, не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Автобус опрокинулся. В результате ДТП водитель погиб», — говорится в сообщении.
На момент происшествия в салоне автобуса находились 14 пассажиров. По предварительным данным, трое пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», сообщили в региональном СК.
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