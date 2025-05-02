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2 мая, 07:49

В Приангарье водитель без прав устроил смертельное ДТП, объезжая ямы на дороге

Babr Mash: В Иркутской области произошло смертельное ДТП из-за ям на дороге

В иркутском городе Бодайбо произошло жёсткое лобовое ДТП. В результате столкновения легковушек один человек погиб, двое в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

ДТП в Бодайбо. Видео © Telegram / Babr Mash

По предварительным данным, причиной ДТП на улице Урицкого стали дорожные выбоины. Пытаясь их объехать, водитель Toyota Chaser выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником. Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, его пассажиры получили серьёзные травмы.

Как пишет Babr Mash, погибший передвигался на автомобиле без прав — ранее его их лишили.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве на улице Правды чёрный автомобиль «Ауди» с номерами «001» разорвался на две части в ходе ДТП, влетев в столб. Двое других пешеходов успели среагировать и отскочить в сторону.

Обложка ©

Шедеврум / Life.ru

Мария Любицкая
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