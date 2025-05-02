В Приангарье водитель без прав устроил смертельное ДТП, объезжая ямы на дороге

В иркутском городе Бодайбо произошло жёсткое лобовое ДТП. В результате столкновения легковушек один человек погиб, двое в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

ДТП в Бодайбо. Видео © Telegram / Babr Mash

По предварительным данным, причиной ДТП на улице Урицкого стали дорожные выбоины. Пытаясь их объехать, водитель Toyota Chaser выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником. Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия, его пассажиры получили серьёзные травмы.

Как пишет Babr Mash, погибший передвигался на автомобиле без прав — ранее его их лишили.