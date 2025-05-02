Перевозившая труп «буханка» попала в страшное ДТП в Волгограде, водитель погиб
В Волгограде водитель катафалка погиб, влетев в ограждение подземного перехода
В Волгограде произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 28-летний мужчина. По информации местного МВД, водитель УАЗа, принадлежавшего ритуальной фирме, не справился с управлением и влетел в ограждение.
Момент ДТП попал на видео. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области
По предварительной версии, 2 мая 2025 года в 05:47 утра водитель за рулем автомобиля УАЗ, двигаясь напротив здания 10б по проспекту Жукова, потерял контроль над управлением транспортным средством. Это привело к столкновению с перилами подземного пешеходного перехода, после чего транспортное средство перевернулось.
На кадрах видно, что после ДТП из катафалка вылетает человек. Кто это был — водитель или покойник — неизвестно. Сообщается, что молодого водителя после аварии госпитализировали в тяжёлом состоянии, но спасти его не удалось.
На месте работают представители экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что жёсткое лобовое столкновение в Иркутской области унесло жизнь одного человека. Причиной ДТП стали дорожные выбоины: водитель Toyota Chaser, объезжая их, выехал на встречку и врезался во внедорожник. Водитель Chaser погиб сразу на месте, его пассажиры получили серьёзные повреждения.
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