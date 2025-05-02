Перевозившая труп «буханка» попала в страшное ДТП в Волгограде, водитель погиб

В Волгограде произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 28-летний мужчина. По информации местного МВД, водитель УАЗа, принадлежавшего ритуальной фирме, не справился с управлением и влетел в ограждение.

Момент ДТП попал на видео. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

По предварительной версии, 2 мая 2025 года в 05:47 утра водитель за рулем автомобиля УАЗ, двигаясь напротив здания 10б по проспекту Жукова, потерял контроль над управлением транспортным средством. Это привело к столкновению с перилами подземного пешеходного перехода, после чего транспортное средство перевернулось.

На кадрах видно, что после ДТП из катафалка вылетает человек. Кто это был — водитель или покойник — неизвестно. Сообщается, что молодого водителя после аварии госпитализировали в тяжёлом состоянии, но спасти его не удалось.

На месте работают представители экстренных служб. Устанавливаются обстоятельства случившегося.