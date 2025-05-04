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4 мая, 03:22

В Приморье нашли тело 45-летней женщины, которую снесло течением при попытке перейти реку

Жительница Приморья утонула, пытаясь вброд перейти разлившуюся реку

В Приморье местная жительница погибла, когда переходила реку вброд после обильных ливней. Её снесло течением реки Постышевки. Тело 45-летней женщины обнаружили спасатели, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Всё случилось в муниципальном округе города Партизанск. Тело погибшей женщины было обнаружено в 800 метрах ниже по течению реки. Позже оно было передано полиции для опознания.

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В пятницу и субботу в Приморье объявляли штормовое предупреждение. Из-за обильных осадков прогнозировалось выпадение месячной нормы дождей, значительный подъём уровня воды в реках (до 2,5 метра), подтопление низинных территорий, а также сильный ветер с порывами до 22-25 метров в секунду.

Ранее Life.ru рассказывал, что в приморском посёлке Романовский Ключ вода снесла единственный мост, который соединял населённый пункт с остальным миром. Жители оказались полностью отрезаны от цивилизации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / R. de Bruijn_Photography

Владимир Озеров
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