В Приморье нашли тело 45-летней женщины, которую снесло течением при попытке перейти реку

В Приморье местная жительница погибла, когда переходила реку вброд после обильных ливней. Её снесло течением реки Постышевки. Тело 45-летней женщины обнаружили спасатели, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Всё случилось в муниципальном округе города Партизанск. Тело погибшей женщины было обнаружено в 800 метрах ниже по течению реки. Позже оно было передано полиции для опознания.

В пятницу и субботу в Приморье объявляли штормовое предупреждение. Из-за обильных осадков прогнозировалось выпадение месячной нормы дождей, значительный подъём уровня воды в реках (до 2,5 метра), подтопление низинных территорий, а также сильный ветер с порывами до 22-25 метров в секунду.