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2 мая, 06:44

«Скоро полностью уйдёт»: В приморском посёлке паводком смыло единственный мост

Amur Mash: В приморском посёлке Романовский Ключ паводок смыл единственный мост

Паводок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pimonpim T

Паводок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pimonpim T

Жители приморского посёлка Романовский Ключ оказались отрезаны от цивилизации. Единственный мост в населённом пункте смыло паводком, сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Разрушенный мост в Приморье. Видео © Telegram / Amur Mash

«Вот что осталось от нашего моста. Тонет, тонет, скоро этот островок полностью уйдёт», — комментирует местный житель.

Сообщается, что сейчас местная администрация занимается подсчётом ущерба и решает, как справиться с возникшей проблемой.

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Ранее Life.ru сообщал, что в городе Аша Челябинской области был введён режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Там затопило приусадебные участки в 31 доме на всех четырёх улицах. Причиной стали затор льда на реке и обилие осадков.

Мария Любицкая
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