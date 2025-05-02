«Скоро полностью уйдёт»: В приморском посёлке паводком смыло единственный мост
Amur Mash: В приморском посёлке Романовский Ключ паводок смыл единственный мост
Паводок. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pimonpim T
Жители приморского посёлка Романовский Ключ оказались отрезаны от цивилизации. Единственный мост в населённом пункте смыло паводком, сообщает телеграм-канал Amur Mash.
Разрушенный мост в Приморье. Видео © Telegram / Amur Mash
«Вот что осталось от нашего моста. Тонет, тонет, скоро этот островок полностью уйдёт», — комментирует местный житель.
Сообщается, что сейчас местная администрация занимается подсчётом ущерба и решает, как справиться с возникшей проблемой.
Ранее Life.ru сообщал, что в городе Аша Челябинской области был введён режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Там затопило приусадебные участки в 31 доме на всех четырёх улицах. Причиной стали затор льда на реке и обилие осадков.