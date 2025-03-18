В челябинской Аше из-за паводка ввели режим ЧС

«Провёл экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Из-за резкого образования затора в северной части реки Сим произошли подтопления в двух районах города Аша. Введён режим локального ЧС на ряде улиц города», — сообщил Сергеев у себя в телеграм-канале.

Как сообщал Life.ru, с началом весны в Челябинской области разлились реки. В результате стихии в Сосновском районе был закрыт автомобильный мост через реку Зюзелгу. В городе Аша затопило приусадебные участки в 31-м доме на четырёх улицах. Там уровень воды повысился из-за ледяных заторов на реке и сильных осадков. В связи с этим спасательные службы проводят эвакуацию жителей. Людей размещают в гостинице «Аша», где оперативно организовали ПВР.