Путин поручил проверить оказание помощи жителям Оренбургской области после паводков

Президент России Владимир Путин дал указание своему контрольному управлению, совместно с Генеральной прокуратурой, провести проверку выполнения поручений, касающихся помощи жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводков весной 2024 года. Распоряжение главы государства было размещено на официальном сайте Кремля.

«Контрольному управлению президента РФ при участии Генпрокуратуры провести проверку исполнения поручений президента РФ по вопросам оказания помощи гражданам, пострадавшим в 2024 году в результате ЧС, вызванной весенними паводками на территории Оренбургской области, включая поручения, касающиеся обеспечения жильём таких граждан», — сказано в одном из пунктов.