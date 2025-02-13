Путин поручил проверить оказание помощи жителям Оренбургской области после паводков
Президент России Владимир Путин дал указание своему контрольному управлению, совместно с Генеральной прокуратурой, провести проверку выполнения поручений, касающихся помощи жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводков весной 2024 года. Распоряжение главы государства было размещено на официальном сайте Кремля.
«Контрольному управлению президента РФ при участии Генпрокуратуры провести проверку исполнения поручений президента РФ по вопросам оказания помощи гражданам, пострадавшим в 2024 году в результате ЧС, вызванной весенними паводками на территории Оренбургской области, включая поручения, касающиеся обеспечения жильём таких граждан», — сказано в одном из пунктов.
Напомним, весной прошлого года Оренбуржье охватили мощнейшие паводки. Более трёх тысяч домов оказались под водой. Власти пообещали восстановить все объекты, включая те, которые были построены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Пострадавшим в Оренбургской области выплачено свыше 5,5 миллиарда рублей.
Life.ru