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Регион
13 мая, 21:03

В Таиланде россиянка упала с кровати и впала в кому

Mash: Российская туристка впала в кому после падения с кровати на Пхукете

В Таиланде российская туристка впала в кому © Shutterstock / FOTODOM / santypan

В Таиланде российская туристка впала в кому © Shutterstock / FOTODOM / santypan

На популярном тайском курорте Пхукет произошёл серьёзный инцидент с туристкой из России. Женщина из Кемерова, отдыхавшая с мужем, незадолго до запланированного вылета во сне упала с кровати и позже впала в кому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как уточняется в публикации, супруг вернул Виолетту на кровать, но утром не смог разбудить. Женщину срочно госпитализировали.

«В больнице тайские врачи выявили поражение мозга из-за удара головой и нарушение когнитивных функций», — пишет телеграм-канал.

На данный момент состояние россиянки удалось стабилизировать, и медики готовят её к выписке. Однако супруги столкнулись с новой проблемой — у них нет денег, чтобы оплатить лечение и вернуться в Россию. Ситуацию усугубляет тот факт, что муж пострадавшей не знает английского языка и не умеет пользоваться интернетом, из-за чего не может обратиться за помощью.

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Ранее в Таиланде умерла россиянка, пока врачи 40 минут ждали оплату лечения. 33-летняя Дарья Толстухина из Екатеринбурга больше 30 минут лежала без сознания на каталке в больнице, пока две её приятельницы обменивали доллары на местную валюту, чтобы заплатить за услуги врачей. Перед смертью девушка успела сказать лишь три слова: «Я хочу жить».

Андрей Васильев
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