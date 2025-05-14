В Таиланде россиянка упала с кровати и впала в кому
Mash: Российская туристка впала в кому после падения с кровати на Пхукете
В Таиланде российская туристка впала в кому © Shutterstock / FOTODOM / santypan
На популярном тайском курорте Пхукет произошёл серьёзный инцидент с туристкой из России. Женщина из Кемерова, отдыхавшая с мужем, незадолго до запланированного вылета во сне упала с кровати и позже впала в кому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как уточняется в публикации, супруг вернул Виолетту на кровать, но утром не смог разбудить. Женщину срочно госпитализировали.
«В больнице тайские врачи выявили поражение мозга из-за удара головой и нарушение когнитивных функций», — пишет телеграм-канал.
На данный момент состояние россиянки удалось стабилизировать, и медики готовят её к выписке. Однако супруги столкнулись с новой проблемой — у них нет денег, чтобы оплатить лечение и вернуться в Россию. Ситуацию усугубляет тот факт, что муж пострадавшей не знает английского языка и не умеет пользоваться интернетом, из-за чего не может обратиться за помощью.
Ранее в Таиланде умерла россиянка, пока врачи 40 минут ждали оплату лечения. 33-летняя Дарья Толстухина из Екатеринбурга больше 30 минут лежала без сознания на каталке в больнице, пока две её приятельницы обменивали доллары на местную валюту, чтобы заплатить за услуги врачей. Перед смертью девушка успела сказать лишь три слова: «Я хочу жить».