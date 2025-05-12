«Человека месяц не кормят»: Россиянин застрял в госпитале Египта с тяжёлым сепсисом

Тяжёлый сепсис стал причиной госпитализации туриста-инвалида из Санкт-Петербурга в Египте. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Россиянин, которого не выпускают египетские медики. Видео © «Рен-ТВ»

Жена пациента рассказала телеканалу, что у него высокая температура, а также проблемы с печенью и почками. Лечение уже обошлось семье в более чем 6 тысяч долларов, так как страховое покрытие неполное.

Египетские врачи, по словам супруги туриста, фактически удерживают его в больнице, выдвигая абсурдные требования, препятствующие его транспортировке домой. Женщина заявляет, что пациента морят голодом, и его состояние в клинике только ухудшается. При этом, больница ссылается на необходимость специального оборудования для лечения.

Несмотря на готовность российских медиков из Центра медицины катастроф организовать перевозку, египетский госпиталь отказывается выдавать необходимые документы. Российское консульство пытается разрешить ситуацию. На кадрах, снятых женой, видно, что турист находится в тяжёлом состоянии и называет отношение к нему в больнице «отвратительным».