Массажист из Москвы находится при смерти после прыжка с пирса в Турции

Массажист из Москвы получил тяжёлые травмы, прыгнув с пирса в турецком пятизвёздочном отеле «Адам и Ева». Инцидент произошёл во время отдыха 29-летнего Никиты Чистокистова в Анталии. Парень прыгнул с причала, не подозревая о мизерной глубине.

Никита Чистокистов до трагедии. Фото © SHOT

По информации SHOT, в момент происшествия друзья оперативно достали Никиту из воды и спасли его — он пережил клиническую смерть. Сейчас молодой человек находится в коме на аппарате ИВЛ. Медики уже провели одну сложную операцию и планируют ещё как минимум одну. Несмотря на усилия врачей, прогнозы остаются крайне неблагоприятными: даже если ему удастся выжить, Никита может остаться инвалидом.

Никита Чистокистов после трагедии. Фото © SHOT

Лечение обходится очень дорого — минимальная сумма затрат достигает 20 тысяч долларов. О транспортировке пострадавшего в Россию речи не идёт из-за тяжёлого состояния. Друзья организовали сбор средств и помогли его маме Галие приехать в Турцию.

Предупреждающая табличка о запрете прыжков появилась через пять дней. Фото © SHOT

По словам матери, туроператор «Пегас», страховщик и администрация отеля отказали в помощи. Женщина сейчас обращается в различные инстанции и намерена оспаривать эти решения. Сообщается, что предупреждающая табличка о запрете прыжков на пляже и на опасном пирсе появилась только спустя пять дней после трагедии.