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12 мая, 06:34

Массажист из Москвы находится при смерти после прыжка с пирса в Турции

Массажист из Москвы получил тяжёлые травмы, прыгнув с пирса в турецком пятизвёздочном отеле «Адам и Ева». Инцидент произошёл во время отдыха 29-летнего Никиты Чистокистова в Анталии. Парень прыгнул с причала, не подозревая о мизерной глубине.

Никита Чистокистов до трагедии. Фото © SHOT

Никита Чистокистов до трагедии. Фото © SHOT

По информации SHOT, в момент происшествия друзья оперативно достали Никиту из воды и спасли его — он пережил клиническую смерть. Сейчас молодой человек находится в коме на аппарате ИВЛ. Медики уже провели одну сложную операцию и планируют ещё как минимум одну. Несмотря на усилия врачей, прогнозы остаются крайне неблагоприятными: даже если ему удастся выжить, Никита может остаться инвалидом.

Никита Чистокистов после трагедии. Фото © SHOT

Никита Чистокистов после трагедии. Фото © SHOT

Лечение обходится очень дорого — минимальная сумма затрат достигает 20 тысяч долларов. О транспортировке пострадавшего в Россию речи не идёт из-за тяжёлого состояния. Друзья организовали сбор средств и помогли его маме Галие приехать в Турцию.

Предупреждающая табличка о запрете прыжков появилась через пять дней. Фото © SHOT

Предупреждающая табличка о запрете прыжков появилась через пять дней. Фото © SHOT

По словам матери, туроператор «Пегас», страховщик и администрация отеля отказали в помощи. Женщина сейчас обращается в различные инстанции и намерена оспаривать эти решения. Сообщается, что предупреждающая табличка о запрете прыжков на пляже и на опасном пирсе появилась только спустя пять дней после трагедии.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Перми прохожие обнаружили тело девушки, насаженное на забор. Сначала его приняли за манекен. Признаков насильственной смерти не найдено, полиция рассматривает версию несчастного случая, подробности выясняются.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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