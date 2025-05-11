Посинел и задохнулся: Младенец медленно умер на глазах мамы, пока врачи советовали его «отпаивать»

Олег и Владислава Ивановы из приморского посёлка Дунай никогда не забудут 20 февраля 2025 года, который стал для них настоящим кошмаром. Целые сутки они пытались спасти своего 7-месячного сына, несмотря на безразличное отношение врачей. Увы, грудничок скончался в карете скорой помощи при транспортировке во Владивосток.

В интервью kp.ru родители выразили уверенность, что причиной смерти их малыша стала халатность медиков. Они намерены добиваться наказания виновных, в связи с чем обратились в прокуратуру. По словам Ивановых, в день трагедии ребёнок после обеда проснулся капризным и отказался от еды. Его попытались накормить через шприц, но малыш срыгнул. Тогда семья решила поехать в Фокино.

Там состояние малыша ухудшилось, но педиатра на месте не оказалось. Когда врач всё-таки пришла, первым делом она высказала своё возмущение: «Зачем вы сюда приехали? Сейчас тут всех заразите». Тем не менее она поставила диагноз ротавируса и отправила семью домой с рекомендацией отпаивать ребёнка водой. Однако состояние грудничка продолжало ухудшаться. Отчаявшись, Владислава решила ехать в Находку. Олег остался дома с другим ребёнком.

«В больнице нам поставили капельницу глюкозы, после чего ребенок начал тяжело дышать, а живот стал твёрдым. Тогда нас отправили на рентген, и до пяти утра мы прождали хирурга с операции. Он пришёл, принял всех, а ребёнка в критическом состоянии в последнюю очередь», — пожаловалась убитая горем мать.

Снимок показал кишечную непроходимость, поэтому врачи рекомендовали отправиться во Владивосток (более двух часов езды на автомобиле). Ожидание машины из Владивостока затянулось до утра следующего дня. К тому времени у малыша уже начали закатываться глаза и синеть всё тело. Живым грудничка до больницы не довезли. В заключении врачей указано: заворот тонкой кишки и острый перитонит.