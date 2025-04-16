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16 апреля, 14:25

Пятилетняя девочка с ОРВИ умерла в муках от разрыва печени, пока врачи ей ставили уколы от рвоты

СК завёл уголовное дело по смерти 5-летней девочки в больнице Набережных Челнов

В больнице Татарстана умер ребёнок. Обложка © freepik / DC Studio

В больнице Татарстана умер ребёнок. Обложка © freepik / DC Studio

В Татарстане пятилетняя девочка скончалась в больнице из-за внезапно ухудшившегося самочувствия, реаниматологи не смогли помочь маленькой пациентке. Следствие возбудило дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«Глава Следственного комитета России запросил доклад о ходе расследования обстоятельств гибели пятилетней девочки в Татарстане, умершей в медицинском учреждении», уточнили в СК.

По данным местных СМИ, трагедия произошла в Камском детском медцентре (КДМЦ) Набережных Челнов. Изначально ребёнку поставили диагноз ОРВИ. Родители приняли решение лечиться дома. Однако когда у малышки 8 апреля случился отёк глаза, семья забеспокоилась и вызвала скорую. В клинике состояние ребёнка продолжило ухудшаться: началась тошнота, поднялась температура. Врачи сделали маленькой пациентке противорвотный укол, чтобы улучшить состояние, но вскоре у неё заболели ноги.

«Она стала жаловаться на боли в ногах. Потом пришёл врач, и её уже унесли в реанимацию. Мы подозреваем, что что-то в тот момент послужило сигналом для врачей, чтобы сразу отправить её в реанимацию», рассказал адвокат семьи в беседе с порталом 116.ru.

По словам юриста, малышка уже была при смерти, поэтому медики оперативно унесли её прямо на руках в реанимацию. Там девочка скончалась. По словам врачей, к гибели мог привести разрыв печени. Сейчас следователи назначили экспертизы для установления точных причин трагедии. Родители умершей девочки намерены судиться с больницей. По их мнению, врачи допустили халатность и не смогли сразу поставить верный диагноз, поэтому время на лечение уже было упущено.

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Татьяна Миссуми
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