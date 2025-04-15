Гнойные дыры, ожоги, рубцы: Москвичке за 1,5 млн изуродовали грудь в элитной клинике
Mash: Врачи элитной московской клиники Sophie Fleur изуродовали грудь пациентке
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Жительница Москвы пыталась покончить с собой после пластики в элитной клинике Sophie Fleur. За своё преображение она заплатила 1,5 млн рублей, а в итоге ей изуродовали грудь, сообщает Mash со ссылкой на адвоката потерпевшей Саида Ярахмедова.
29-летняя Мария собралась увеличить себе грудь. По словам её адвоката, 350 тысяч клиентка скинула сразу, но результатом первой операции стала поплывшая форма и вмятины. Чтобы сделать всё красиво, исправив неприятные последствия, она накинула сверху ещё около миллиона, но стало только хуже. Врачи сделали ей ещё четыре операции, после которых девушка получила дыры с гноем, ожоги, обвисшие ушки и рубцы.
Мария едва не покончила с собой после такого удара. Она обратилась в прокуратуру, чтобы та заставила больницу вернуть ей все деньги за процедуры и выплатить недовольной клиентке компенсацию за причинённый вред.
Ранее в Челябинске медиков обвинили в халатности, когда женщина скончалась после пластики груди и живота в клинике пластической и эстетической хирургии профессора Пухова. За операцию клиентка заплатила 560 тысяч рублей. У неё осталось трое маленьких детей.