«Вернулась — не дышит»: Младенец умер на Урале при странных обстоятельствах

В Екатеринбурге мать покормила смесью своего ребёнка пяти месяцев от роду, а когда пришла проверить его, — обнаружила в кроватке лишь бездыханное тельце. Об этом сообщает портал E1.RU.

Покормив малыша, Дарья уложила его спать. Постоянно находиться возле него возможности не было, так как у женщины есть ещё двое детей. Когда она пришла проверить спящее дитя, ребёнок не подавал признаков жизни, поэтому мать вызвала скорую. Прибывшие медики помочь ничем не смогли, младенец был мёртв. По предварительной информации, он мог задохнуться.

По словам соседей, Дарья и её муж, к сожалению, идеальной семейной парой не являются. У обоих были проблемы с законом. Им также выписывали штрафы за плохое исполнение родительских обязанностей. У них остались 13-летняя дочь и 5-летний сын.

Два года назад Дарья оказалась на скамье подсудимых — пырнула ножом своего сожителя, поскольку ей надоело, что он вечно пьяный. Но любовь победила, они помирились, а ей дали условный срок. Знакомый семьи говорит, что на детей женщина никогда не позволит себе поднять руку, принципы у неё такие. Тело ребёнка отправили на вскрытие, внешних следов насилия на нём действительно никаких не зафиксировано.