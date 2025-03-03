Огромная глыба льда рухнула с крыши и припечатала мать с ребёнком к асфальту в Махачкале
В Махачкале глыба льда упала с крыши на мать с ребёнком
В Махачкале на мать с ребёнком упала ледяная глыба. Момент попал на видео, которое опубликовал SHOT.
Момент падения глыбы льда на мать с ребёнком в Махачкале. Видео © SHOT
Как пишет телеграм-канал, женщину экстренно доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ранами затылка. Она находится в стабильно-тяжёлом состоянии. О состоянии ребёнка не сообщается
Ранее в Петербурге девушка получила сотрясение мозга от упавшей с крыши глыбы льда. Жуткий момент попал на видео.
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