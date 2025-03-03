Огромная глыба льда рухнула с крыши и припечатала мать с ребёнком к асфальту в Махачкале

В Махачкале на мать с ребёнком упала ледяная глыба. Момент попал на видео, которое опубликовал SHOT.

Момент падения глыбы льда на мать с ребёнком в Махачкале. Видео © SHOT

Как пишет телеграм-канал, женщину экстренно доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ранами затылка. Она находится в стабильно-тяжёлом состоянии. О состоянии ребёнка не сообщается