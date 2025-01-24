Обморожение, падение сосулек и гололёд: Life.ru выяснил главные зимние страхи россиян

Зима по праву считается сезоном повышенной опасности, когда возникают дополнительные риски для здоровья и жизни. Россияне признались, что больше всего боятся поскользнуться и упасть, а также заработать обморожение.

За первый вариант проголосовали 35,8% участников опроса, проведённого страховым брокером Mainsgroup, с результатами которого ознакомился Life.ru. Обморожения боятся 24,8% респондентов, далее следуют опасения падения снега или льда с крыш (24,1%), падения сосулек (11,2%) и прилипания к металлическим предметам (4,1%).

Москвичи чаще других опасаются гололёда — этот риск упомянули 46,5% жителей столицы. В Санкт-Петербурге 38% участников опроса выразили аналогичные опасения. Наименее беспокоит людей возможность прилипания к железным поверхностям — о ней заявили только 4,4% москвичей и 4,6% петербуржцев.

В разных регионах России лидируют свои страхи. Например, в Екатеринбурге (34,5%) и Нижнем Новгороде (29,7%) на первое место вышел риск обморожения, а в Омске (31,6%) — падение снега и льда. В Уфе обморожение и гололёд упоминаются с одинаковой частотой (по 33,3%), а в Волгограде (29,4%) опасаются падения снега с крыш.

Что касается страховки от несчастных случаев, то она есть только у 13,5% респондентов, тогда как у 63% отсутствует. В Москве застрахованы от несчастных случаев 26,8% опрошенных — это максимальный показатель по стране. В пятёрку лидеров также входят Краснодар (21,9%), Красноярск (18,4%), Омск (17,7%) и Уфа (13,3%).

На покупку страховки за 100 рублей, покрывающей один основной риск, готовы чуть больше трети опрошенных (36,1%), при этом москвичи снова показывают высокую заинтересованность в данном вопросе — 52,5% готовы застраховаться. Наименьший интерес к страховкам проявляют жители Краснодара (21,9%), Красноярска (23,7%) и Челябинска (25,7%).

Суммы возмещения при несчастном случае, которые считают удовлетворительными респонденты, варьируются. Так, 33,3% готовы довольствоваться компенсацией в размере от 50 до 200 тысяч рублей, около 20% считают достаточной сумму до 50 тысяч. Только 9,3% согласны на выплату лишь свыше полумиллиона.