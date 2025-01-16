Не лишняя копейка: Россияне не устояли от соблазна поработать в новогодние праздники

Практически половина россиян трудились в новогодние каникулы из-за начальников. Но каждый пятый смог полностью отключиться от работы, даже несмотря на возможность дополнительно подзаработать.

Согласно опросу платформы «Консоль.Про», результаты которого есть в распоряжении Life.ru, большая часть россиян (65%) периодически занималась рабочими делами в январские выходные: по просьбе начальства (43%), либо из-за коллег или клиентов (по 11%). Ещё 14% решили сами начать выполнять задачи в праздники.

Более 38% опрошенных считают январские каникулы приемлемым временем для работы. Многие из них (61%) выделяют возможность дополнительного заработка как основную причину. Каждый пятый (21%) отметил, что занятость в этот период позволяет пересмотреть цели и начать год с новых продуктивных изменений.

Ожидания относительно оплаты за работу в праздники среди россиян оказались неоднозначными. Каждый третий участник опроса (33%) предполагает, что зарплата за усилия придёт с ближайшей выплатой, а 21% уже получили деньги. 19% не рассчитывают на выплату, но всё же надеются на неё. Для 22% работа в праздничные дни не была обусловлена материальной выгодой, а 5% даже не ожидают никакой оплаты.

Что касается дополнительной работы, 52% россиян предпочли отдых, избегая лишних задач. Однако 27% всё же оказались вынуждены трудиться, хотя изначально этого не планировали. Каждый пятый (21%) инициативно искал возможности для заработка в эти дни.

Подработка в январе принесла существенный доход тем, кто решил совмещать работу и отдых: более трети (36%) заработали от 20 до 30 тыс. рублей, четверть (25%) получила 10-20 тыс. рублей. У 13% доход составил от 30 до 40 тыс. рублей, а у 6% — свыше 40 тыс. рублей.

Согласно опросу, многие россияне не дожидались окончания праздников и вернулись к работе раньше: 26% начали трудиться с 4-5 января, 21% — с 6-8 января, 15% — с 2-3 января, а 10% приступили к работам уже 1 января. В то же время, 27% начали свою работу именно в первый официальный рабочий день.