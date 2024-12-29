Фитнес, психология и карты таро: Life.ru узнал, какие хобби приобрели россияне в 2024 году

Каждый третий россиянин открыл для себя фитнес в 2024 году, свидетельствуют данные опроса, проведённого сетью фитнес-клубов DDX Fitness. В исследовании приняли участие около 1,5 тысячи человек из разных регионов РФ. С результатами исследования ознакомился Life.ru.

Второе и третье по популярности места заняли занятия психологией (23%) и творчеством (20%). Среди других хобби респонденты упомянули танцы (10%), изучение иностранных языков и регулярные путешествия по России (по 5%), а также кулинарию, чтение и музыку (по 2%). Наиболее редкими же увлечениями оказались сноубординг, аквариумистика, каллиграфия, боулинг, изучение фондового рынка, искусство тату и расклады на картах таро.

Главной мотивацией при освоении чего-то нового для россиян стали здоровье и хорошая физическая форма (34%). Более четверти (29%) стремятся повысить качество жизни, а каждый пятый отметил желание расслабиться и начать развиваться. По итогам года 30% участников опроса сообщили о снижении уровня стресса, 27% ощутили большее удовлетворение, а 26% отметили улучшение состояния здоровья.

Большинство респондентов (65%) находят время для нового увлечения всего несколько раз в неделю, и лишь каждый десятый занимается им ежедневно. Для освоения новых навыков россияне чаще всего покупают абонементы (29%) или проходят курсы и мастер-классы (21%). Самым ценным же в хобби опрошенные назвали удовольствие от самого процесса (57%) и достижения с видимыми результатами (26%).