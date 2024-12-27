Читатели Life.ru выбрали Событие, Джентльмена и Кринж года. И вы с их выбором согласитесь

Подходит к концу 2024 год. Он был високосным, во многом сложным, но богатым на события. Мы, редакция Life.ru, решили спросить у читателей — что вы считаете событием года, кто стал джентльменом и леди года, а кто провалился и достоин звания кринж года. Да и вообще хотели узнать — как дела у вас? Чем вам запомнится этот год? Поехали!

«Событие года – 2024» по версии читателей Life.ru

«Событие года – 2024» по версии читателей Life.ru. Фото © Life.ru

«Джентльмен года – 2024» по версии читателей Life.ru

С большим отрывом победил наш президент Владимир Путин (61%). Второе место занял самый верный друг России, белорусский лидер Александр Лукашенко (13%). На третьей строчке — телеведущий Отар Кушанашвили, победивший в этом году рак (9%).

«Джентльмен года – 2024» по версии читателей Life.ru. Фото © Life.ru

«Леди года – 2024» по версии читателей Life.ru

«Леди года» по версии наших читателей стала актриса Марина Федункив, родившая сына в 53 года (26%). На второй строчке наша юная, но очень сильная звёздочка фигурного катания Камила Валиева (22%). «Бронза» — у главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая сдерживает инфляцию в стране всеми силами.

«Леди года – 2024» по версии читателей Life.ru. Фото © Life.ru

«Кринж года – 2024» по версии читателей Life.ru

С героями года разобрались. Что же стало кринжем? Читатели Life.ru считают, что здесь вне конкуренции открытие Олимпиады в Париже с пародией на Тайную вечерю и песней голого «смурфика» (52%). На втором месте — коррупционные дела в Минобороны, в рамках которых был задержан не один генерал (35%). А третье место осталось за квадроберами, точнее, за помешательством на этой подростковой субкультуре (25%).

«Кринж года – 2024» по версии читателей Life.ru. Фото © Life.ru

«Антигерой года – 2024» по версии читателей Life.ru

Мнение читателей Life.ru относительно антигероев разделилось. На первом месте оказался шоумен Максим Галкин*, продолжающий поливать Россию грязью. (34%). С небольшим отрывом от него идёт рэпер Пи Дидди, арестованный по обвинению в насилии и торговле людьми (31%). На третьем месте оказалась «королева марафонов» Елена Блиновская, которая забыла заплатить много налогов (20%).

«Антигерой года – 2024» по версии читателей Life.ru. Фото © Life.ru

Каким в целом был 2024 год для читателей Life.ru

А как вам этот год? 29% ответивших считают, что он был ничем не примечателен — год как год. Ещё для 29% 2024-й был ужасным, и им страницу календаря хочется скорее перевернуть. 16% похвастались, что съездили в отпуск, 11% нашли новую работу, у 9% родился ребёнок (поздравляем!), 8% сделали ремонт, 5,9% купили жильё, всего 4% сыграли свадьбу и столько же развелись.

Каким в целом был 2024 год для читателей Life.ru. Фото © Life.ru

Дорогие друзья, редакция Life.ru поздравляет вас с наступающим Новым годом! Желаем вам только хороших новостей, добрых свершений, благополучия и здоровья!