Замеры крыс и «лыжи-самоходы»: Life.ru публикует список самых странных изобретений россиян за год

Самоходные водные лыжи, ободок с ушками и способ определения телосложения крыс были запатентованы в России в этом году. В распоряжении SHOT оказался список самых необычных изобретений в уходящем 2024-м.







Авторами «лыж-самоходов» стали двое мужчин из Татарстана, которым надоело ходить на лыжах только по снегу. Они усовершенствовали их для передвижения по воде, добавив к каждой лыжне поплавок с креплением для ноги. А специальные карманы при скольжении вперёд «прижимаются» к поверхности поплавка. Вёсел к лыжам не прилагается.

Следующая инновация — способ вычисления телосложения лабораторных крыс. Автор предлагает измерять длину хвоста грызуна, массу тела и окружность грудной клетки для установления индекса телосложения крысы. Чьей-то интеллектуальной собственностью стал и ободок с ушками. Девушка из Петербурга придумала добавлять возможность передвигать ушки вдоль ободка.