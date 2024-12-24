Замеры крыс и «лыжи-самоходы»: Life.ru публикует список самых странных изобретений россиян за год
Самоходные водные лыжи и способ определения телосложения крыс запатентовали в РФ
Самоходные водные лыжи, ободок с ушками и способ определения телосложения крыс были запатентованы в России в этом году. В распоряжении SHOT оказался список самых необычных изобретений в уходящем 2024-м.
Авторами «лыж-самоходов» стали двое мужчин из Татарстана, которым надоело ходить на лыжах только по снегу. Они усовершенствовали их для передвижения по воде, добавив к каждой лыжне поплавок с креплением для ноги. А специальные карманы при скольжении вперёд «прижимаются» к поверхности поплавка. Вёсел к лыжам не прилагается.
Следующая инновация — способ вычисления телосложения лабораторных крыс. Автор предлагает измерять длину хвоста грызуна, массу тела и окружность грудной клетки для установления индекса телосложения крысы. Чьей-то интеллектуальной собственностью стал и ободок с ушками. Девушка из Петербурга придумала добавлять возможность передвигать ушки вдоль ободка.
Но это далеко не все изобретения россиян за го. По данным Роспатента, в 2024-м в нашей стране придумали арфу для медитации, термочехол для великов, способ определения мышечного усилия крыс и получения чёрного цвета из шкуры норки.
А ранее певец Shaman направил два запроса на регистрацию бренда с наименованием «Я русский». Под этим наименованием музыкант хочет выпускать спиртные напитки, косметику, продукты питания и даже секс-игрушки. В свою очередь известный священник Павел Островский считает, что фразу нельзя патентовать, потому что ей себя определяет любой русский человек. В итоге Ярославу Дронову пришлось объясняться после вспыхнувшей в обществе критики. А общественные активисты по-прежнему требуют не позволять певцу регистрировать бренд.
Kandinsky 3.1 / Life.ru