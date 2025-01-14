«Как прабабушка говорила»: Life.ru выяснил, когда россияне убирают новогоднюю ёлку
Опрос: Большинство россиян убирают ёлку после старого Нового года
Праздники подошли к концу, а единственным напоминанием о них остались яркие гирлянды и нарядная ёлка, которые совсем скоро придётся убирать. Читатели Life.ru рассказали, когда всё же планируют снимать новогодние украшения в доме.
Большинство читателей предпочитает не растягивать праздники, потому убирают всю атрибутику уже к середине января. Многие принимаются складывать украшения после Рождества или же старого Нового года, придерживаясь примет старшего поколения.
Читатели Life.ru рассказали, когда планируют убирать новогодние украшения и ёлку. Фото © Life.ru
Читатели Life.ru рассказали, когда планируют убирать новогодние украшения и ёлку. Фото © Life.ru
Читатели Life.ru рассказали, когда планируют убирать новогодние украшения и ёлку. Фото © Life.ru
Нашлись среди читателей и шутники, ответившие, что ёлка в их домах стоит практически круглый год. Веские аргументы сложно не учесть, таким образом действительно можно сэкономить себе время на украшение дома к следующим праздникам. И всё же даже самые занятые добираются до уборки новогодних атрибутов к концу зимы.
Читатели Life.ru рассказали, когда планируют убирать новогодние украшения и ёлку. Фото © Life.ru
Читатели Life.ru рассказали, когда планируют убирать новогодние украшения и ёлку. Фото © Life.ru
Читатели Life.ru рассказали, когда планируют убирать новогодние украшения и ёлку. Фото © Life.ru
А ранее Life.ru уже давал подробное объяснение, когда всё-таки стоит убирать ёлку, чтобы разбогатеть, встретить любовь и наполнить дом счастьем. Кроме того, астролог перечислил благоприятные даты для уборки ёлки.
Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio