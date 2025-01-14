«Как прабабушка говорила»: Life.ru выяснил, когда россияне убирают новогоднюю ёлку

Праздники подошли к концу, а единственным напоминанием о них остались яркие гирлянды и нарядная ёлка, которые совсем скоро придётся убирать. Читатели Life.ru рассказали, когда всё же планируют снимать новогодние украшения в доме.

Большинство читателей предпочитает не растягивать праздники, потому убирают всю атрибутику уже к середине января. Многие принимаются складывать украшения после Рождества или же старого Нового года, придерживаясь примет старшего поколения.

Читатели Life.ru рассказали, когда планируют убирать новогодние украшения и ёлку. Фото © Life.ru

Читатели Life.ru рассказали, когда планируют убирать новогодние украшения и ёлку. Фото © Life.ru

Читатели Life.ru рассказали, когда планируют убирать новогодние украшения и ёлку. Фото © Life.ru

Нашлись среди читателей и шутники, ответившие, что ёлка в их домах стоит практически круглый год. Веские аргументы сложно не учесть, таким образом действительно можно сэкономить себе время на украшение дома к следующим праздникам. И всё же даже самые занятые добираются до уборки новогодних атрибутов к концу зимы.

Читатели Life.ru рассказали, когда планируют убирать новогодние украшения и ёлку. Фото © Life.ru

Читатели Life.ru рассказали, когда планируют убирать новогодние украшения и ёлку. Фото © Life.ru

Читатели Life.ru рассказали, когда планируют убирать новогодние украшения и ёлку. Фото © Life.ru