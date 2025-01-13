Юрист объяснил, как не схлопотать штраф за неправильный выброс ёлки

Новогодняя ёлка, согласно закону, относится к твёрдым коммунальным отходам (ТКО), поэтому просто так вынести её на помойку после праздников не получится, предупредил россиян доктор юридических наук, профессор Александр Толмачёв. По его словам, живое дерево придётся предварительно распилить.

Кроме того, жители Москвы и Подмосковья могут отвезти ёлку на специальные пункты приёма, а пенсионеры и инвалиды — обратиться за помощью в департамент соцзащиты. В ином случае можно схлопотать штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей, отметил эксперт.

По его словам, правила выброса ТКО определяют региональные операторы. Важными факторами для них являются не только габариты, но и масса мусора, поэтому при распиле ёлки следует учесть, что коробку в 30-40 килограммов у вас не примут. Ещё сложнее избавиться от искусственной ели.

«Искусственные ёлки — это такой же мусор. Если ёлка слишком большая, её надо сломать на несколько частей. В противном случае придётся заказывать крупногабаритный контейнер», — рассказал 360.ru юрист.