«Разрыв энергетической связи»: Экстрасенс рассказала Life.ru, почему нельзя выносить мусор после заката
Экстрасенс Райская: Если выносить мусор после заката, то можно навлечь порчу
Нельзя выкидывать мусор после заката, уверена экстрасенс, маг и рунолог Инга Райская. В беседе с Life.ru она подчеркнула, что вынос мусора из дома предполагает разрыв энергетической связи с каким-то продуктом, принадлежащим семье.
По словам Райской, рвать энергетические связи лучше при свете солнца, чтобы тёмные силы не могли использовать энергию семьи во вред. Ночь, как отметила экстрасенс, является более уязвимым временем, когда негативные воздействия, такие как порча, могут быть легче наведены.
«Чаще всего, с мусором порчи наводятся на безденежье. Отсюда и говорят, что мусор нельзя выкидывать ночью, так как денег не будет», — добавила мистик.
Ранее экстрасенс объяснила Life.ru, как избежать похмелья с помощью заговора, что особенно актуально на новогодних каникулах. Кроме того, мистик призвала не выкладывать в соцсети фото детей и возлюбленных.
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