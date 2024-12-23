«Будет много трагедий»: Ясновидящая шокировала россиян прогнозом на 2025 год
Ясновидящая Кажетта Ахметжанова предсказала много трагедий в 2025 году
Знаменитая ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова сделал прогноз на 2025 год и шокировала россиян свои заявлением. По её словам, год Змеи принесёт нам множество трагедий. Особенно велика вероятность столкнуться с опасностями у жителей крупных городов. Мистик призвала людей быть внимательными.
«В течение пяти лет все хорошо поднимутся. Но в следующем году будет много трагедий – из мира люди будут улетать на небеса. Нужно в этот период быть внимательными, медитировать. Не ходите на Новый год туда, где много народу. Закрывайте подъезды, проверяйте хорошо подвалы», — отметила она в беседе с РИА «ФедералПресс».
Экстрасенс заявила, что змея, пусть даже не сразу, но обязательно настигает свою жертву, поэтому год Змеи может принести горе и даже смерти. Мистик подчеркнула, что опасности нас ждут вплоть до 2028 года. А 2035 год, по её прогнозам, станет переломным для человечества.
Ранее Кажетта указала три цвета в одежде, которые забирают вашу силу. Также она перечислила самые мудрые знаки зодиака, у которых не стыдно попросить совета. Кроме того, шаманка назвала знаки зодиака, которым нельзя носить золото и серебро.
Kandinsky 3.1 / Life.ru