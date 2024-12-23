«Будет много трагедий»: Ясновидящая шокировала россиян прогнозом на 2025 год

Знаменитая ясновидящая и шаманка Кажетта Ахметжанова сделал прогноз на 2025 год и шокировала россиян свои заявлением. По её словам, год Змеи принесёт нам множество трагедий. Особенно велика вероятность столкнуться с опасностями у жителей крупных городов. Мистик призвала людей быть внимательными.

Экстрасенс заявила, что змея, пусть даже не сразу, но обязательно настигает свою жертву, поэтому год Змеи может принести горе и даже смерти. Мистик подчеркнула, что опасности нас ждут вплоть до 2028 года. А 2035 год, по её прогнозам, станет переломным для человечества.